Roma Stop circolazione botticelle con temperature da 30 gradi in su

Scossa di terremoto di magnitudo 3 - 7 a Roma . Stop alla metro C : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle porte di Roma alle 22,43. L'epicentro è stato localizzato a Colonna, a sud-est della Capitale a una profondità di 9 km. Atac ha fermato la circolazione della metro C per compiere delle verifiche. [DATI #RIVISTI] # terremoto ML 3.7 ore 22:43 IT del 23-06-2019 a 3 km NE Colonna (RM) Prof=9Km #INGV_22524231 https://t.co/uLPbsPEIpF — INGVterremoti (@INGVterremoti) 23 giugno ...

Grancio : verso stop stadio della Roma - se Montino ha aree fa bene a proporle : Roma – “Tecnicamente Eurnova ha grandissime difficolta’ a porre in essere tutte le condizioni della conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi ha dato un si’ condizionato, talmente condizionato che e’ un no. Credo che si vada verso la chiusura di questa storia, Roma potrebbe salvarsi da questo scempio che sarebbe stato costruito a Tor di Valle. I primi contenti sarebbero i consiglieri di maggioranza che si ...

Stop a striscione Uil contro Salvini e Di Maio - polemica a Roma : Una maxi vignetta con protagonisti i due vicepremier: Luigi di Maio e Matteo Salvini . Per la Uil solo uno striscione «molto simpatico», ideato per colorare la manifestazione unitaria sul...

Il Papa pronto per la Roma nia : superiamo le paure - stop barriere : Un "tour de force", così è stato definito il viaggio che Papa Francesco compirà in Romania da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Queste le tappe previste: Bucarest, poi nel Sud della Romania , fino al santuario mariano di Sumuleu-Ciuc, al confine con l'Ungheria, e a Iasi, al confine con la Moldavia, a Est del paese. Il 2 giugno, Bergoglio sarà a Sibiu e Blaj, al centro della Romania . Francesco ha inviato il consueto videomessaggio al ...

Vaccini - Roma : Tania Cagnotto a Ponte Milvio per dire “stop” alla meningite : Una campionessa in campo per la prevenzione della meningite. C’era anche la tuffatrice Tania Cagnotto sabato a Roma a ‘M-Team contro la meningite per la salute dei nostri bambini, evento organizzato a Ponte Milvio per dire ‘stop’ alla meningite da meningococco, infezione che colpisce ogni anno circa 1.000 persone in Italia, ma è particolarmente frequente nell’infanzia e può portare a morte o a gravi disabilità. Quello ...