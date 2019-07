Roma | orrore nel Tevere | trovata una neonata morta

blogo

(Di sabato 6 luglio 2019) Una scena straziante è quella che si è ritrovato oggi di fronte un uomo che ha visto nel, all'altezza di Ponte Mezzocammino, una, nascosta nella fitta boscaglia lungo il greto del fiume. Ha subito chiamato i soccorsi e i pompieri e una squadra di sommozzatori non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo e constatare il decesso della piccola, che aveva ancora il cordone ombelicale. Ora il cadavere dellaè stato trasportato all'Istituto di Medicina legale per l'autopsia. Intanto la polizia ha aperto un'indagine subito dopo le operazioni di recupero e ha perlustrato tutta l'area alla ricerca di qualsiasi indizio. La zona in cui la piccola è stata risenza vita è stata ora interdetta, per permettere agli agenti di effettuare tutti i rilevamenti del caso.nelunaé stato ...

