Nel Regno Unito 8 persone sono state condannate per un enorme caso di traffico e

TikTok è sotto inchiesta Nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini : La popolare app di condivisione video cinese TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito per come raccoglie e utilizza le informazioni personali dei bambini. Elizabeth Denham, a capo dell’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO), in un’audizione parlamentare, martedì, l’agenzia sta indagando se TikTok abbia violato la legge sulla privacy dei dati dell’UE denominata GDPR (Regolamento generale sulla ...

Obesità diventa la prima causa di cancro Nel Regno Unito : supera il fumo : Nel Regno Unito l’Obesità è la principale causa dei quattro tipi di cancro più diffusi: secondo la Cancer Research UK, ha superato il fumo. I tumori all’intestino, al fegato, alle ovaie e ai reni hanno più probabilità di essere causati dall’eccesso di peso che dal tabacco. Milioni di persone sono a rischio nel Paese: il numero di obesi ha superato, per due a uno, quello dei fumatori. Un terzo dei britannici adulti è obeso: si ...

Regno Unito. Si tuffa Nel fiume per rinfrescarsi per il gran caldo : 12enne affoga : La tragedia ieri sera presso il fiume Irwell, a Bury, città che si trova a poca distanza da Manchester. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto alle 19.55 di ieri, dopo aver ricevuto una chiamata relativa ad una giovane in difficoltà. Purtroppo non si è potuto far nulla per salvare la 12enne.Continua a leggere

Tribunale Nel Regno Unito obbliga 20enne disabile ad abortire : Può una sentenza obbligare una donna all'interruzione di gravidanza? La delicata questione è stata dibattuta in un’aula di Tribunale a Londra, dove il 21 giugno, la giudice Nathalie Lieven ha ordinato l’aborto forzoso di una ventenne mentalmente disabile. La ragazza, con una capacità psichica di un bambino di 6 anni, dovrà interrompere la sua gravidanza arrivata a 22 settimane. La decisione della giudice ha suscitato polemiche, soprattutto negli ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled debutta al primo posto in UK : è il terzo miglior lancio dell'anno Nel Regno Unito : Il remake di Activision e Beenox del classico PS1 del 1999, Crash Team Racing Nitro-Fueled, è stata la più grande nuova uscita di questa settimana ed è in testa nelle classifiche di vendita del Regno Unito.Secondo i dati riportati da Gamingbolt, relativi alla settimana che termina il 22 giugno, il gioco ha fatto anche registrare il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, dopo quelli di Days Gone di Sony e Resident Evil 2 di Capcom.Crash ...

Gino D’Acampo : dopo il grande successo Nel Regno Unito approderà sulla TV italiana : Chi è Gino D’Acampo? Gino D’Acampo è lo chef celebrità fiammeggiante che incanta gli spettatori del programma This Morning, programma tv Britannico, con la sua cucina italiana e le battute sfacciate. Ma prima che la stella di 42 anni diventasse famosa, Gino ha avuto un problemino con la legge che lo ha portato in prigione per due anni. Il suo passato criminale non è venuto alla luce fino al 2009 quando è apparso in I’m a ...

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send Nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Anche il Regno Unito ha accusato l’Iran di aver attaccato le due petroliere Nel golfo dell’Oman : Il Regno Unito si è aggiunto agli Stati Uniti nell’accusare l’Iran per l’attacco di giovedì scorso a due petroliere nel golfo dell’Oman. Sembra che l’attacco sia stato compiuto facendo esplodere mine navali posizionate sugli scafi, ma ci sono ancora diverse cose

Un'inchiesta Nel Regno di Collomb : Parigi. Ieri sera, quando il Canard enchaîné ha anticipato la notizia sul suo account Twitter, Gérard Collomb, sindaco sceriffo di Lione ed ex ministro dell’Interno di Macron è sobbalzato sulla sedia, e in un comunicato scritto assieme ai suoi collaboratori ha manifestato tutto il suo sconcerto. “So

Le foto della visita di Trump Nel Regno Unito : Nel primo giorno a Londra il presidente americano ha ispezionato guardie, preso tè e banchettato con la famiglia reale; oggi parlerà con Theresa May

Brexit - Coldiretti : mai così tanti prodotti alimentari italiani richiesti Nel Regno Unito : Mai così tanti prodotti alimentari italiani sono stati richiesti nel Regno Unito con la paura di una Brexit senza accordo che spinge il record di sempre nelle esportazioni che fanno registrare un balzo del 18% nel Paese dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero ...