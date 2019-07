Moratti | “Icardi è più bravo di Lukaku e Dzeko”

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla nuova Inter: “Dzeko è un attaccante di classe eha senso del gol e potenza fisica. Parliamo di due ottimi centravanti. Però Icardi è piùsia di Dzeko sia di” Tutto quello che succede intorno a Icardi a livello di social può penalizzarlo? “Da presidente dell’Inter ho valutato i giocatori dal loro comportamento in campo e durante gli allenamenti. La questione Icardi è di competenza dell’attuale dirigenza nerazzurra”. La Juve resta la squadra da battere? “Ha comprato giocatori forti e spettacolari come Ramsey e Rabiot. Buffon darà il suo contributo. La Juve può fare grandi cose in Champions”. E dopo i bianconeri? “Il Napoli ha un grande allenatore. E l’Inter è competitiva” L'articolo: ...

