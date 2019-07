LIVE Egitto-Sudafrica 0-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Lorch porta avanti i Bafana

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93′ Veldwjik prende il posto del match winner. 91′ Dentro Kekana per Furman: primo cambio per il. 90′ 4 minuti di recupero! 89′ Ilperde tempo: Salah reclama. 87′ Finale tutto da vivere al Cairo: l’sta vivendo un incubo. 86′ Contropiede pazzesco dei, che con Mothiba siverso l’area avversaria, quindi, il pallone per la conclusione diè perfetta! 85′!!! INCREDIBILE AL CAIRO!!!!! 84′ Dentro Soliman, fuori Elneny: Aguirre vuole vincere il match! 83′ Non è la serata giusta sin qui per Salah: tanti scatti ma Hlanti spesso l’ha fermato sulla fascia. 81′ L’non vuole rischiare di allungare il match: fioccheranno occasioni? 79′ Warda subisce fallo al limite: forcing ...

