Europei XCM 2019 – Fumagalli da sogno | Porro d’argento

(Di sabato 6 luglio 2019) Grande gara dell’azzurra che stacca tutte a meno di 2 km dalla conclusione e vince con oltre 15″ di vantaggio. Ottima prova di squadra tra gli uomini e argento per Samuele l’unico in grado di resistere alla progressione finale del vincitore Ferreira Maraè la nuova campionessa europea Marathon. Si è laureata questo pomeriggio in Norvegia, a Kvam – Lillehammer giungendo sul traguardo, dopo 70 chilometri di gara, con 15″ di vantaggio sulla slovena Blaza Pintaric. Al terzo posto la svedese Jennie Stenerhag. E siccome le medaglie per le nostre Nazionali non giungono mai da sole, dopo pochi minuti è arrivato anche l’argento di Samuelenella prova maschile. Nonostante una grandissima prova di squadra (quattro azzurri tra i primi sei con i piazzamenti di Daniele Mensi, 4°, Fabian Rabensteiner, 5° e Juri Ragnoli, 6°) i ragazzi di ...

