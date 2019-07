David e Victoria Beckham | appuntamento a Versailles

vanityfair

(Di sabato 6 luglio 2019), anniversario reale, anniversario reale, anniversario reale, anniversario reale, anniversario reale, anniversario realeVent’anni di matrimonio, si sa, nel mondo delle celeb sono un piccolo record, perché non festeggiare in grande stile l’agognato traguardo? Devono averla pensata così anche, che per l’occasione si sono regalati un tour alla Reggia di. Privato, s’intende. Ai famosi a volte non piace confondersi tra la folla, come farebbe il mondo in quel caso a parlare di loro? L’ex Posh Spice, del resto, si era sposata con una coroncina dorata, già nel 1999 puntava in alto. Oggi che lo stile è cambiato (per fortuna) e che gli eccessi sono sbiaditi tra le pagine dei ricordi, compresi quegli abiti ...

infoitcultura : David Beckham e Victoria delle Spice Girls, 20 anni di matrimonio - TeresaB1981 : Ho appena visto su Instagram David e Victoria #Beckham... E niente...improvvisamente i Ferragnez mi apparvero povery e cafony... - Stefy_cm8 : In che senso non posso fare che ne so, la porta borsa di Victoria Beckham nel viaggio a Parigi con David per il lor… -