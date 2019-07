Baseball | Serie A1 2019 | Bologna vince e convince contro Nettuno | Castenaso fa un passo

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) Quarta giornata di gare nel girone di ritorno dellaA1 diche ha visto disputarsi quest’oggi quattro gare, ad iniziare dall’acceso confronto tra ParmaClima e Rangers Redipuglia, vinto dai goriziani per 8-7, che ha visto un secondo inning in cui sono state messe a segno tredici corse totali, mentre nel secondo ingli emiliani hanno avuto la meglio 11-0, concedendo appena una valida. Va invece alla UnipolSail’attesissimo big match, in cui la capolista ha mostrato tutta la sua superiorità, terminando la contesa in sette inning, sul punteggio di 14-2, allungando in vetta alla classifica. A Godo va invece il derby di bassa classifica, dopo aver chiuso i primi due inning sul 7-0, e completando la cavalcata fino all’11-1, anche questa volta per manifesta superiorità dopo sette frazioni. La classifica ...

