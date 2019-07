“Una maledizione!” Ogni volta che Gerry Scotti dice quella parola… Caduta Libera | si

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2019) Come ormai circola da tempo, l’avventura di Nicolò Scalfi aè agli sgoccioli. Il primo a comunicarlo è stato il profilo Twitter de IlGerrino92, non nuovo a dare anticipazioni sui programmi del buon. “Avviso agli appassionati di– esordisce un messaggio corredato di foto di Nicolò – non perdetevi la puntata di domani, Venerdì 5 Luglio! Insistenti voci di corridoio annunciano un clamoroso colpo di scena nel Game Show condotto da! Non sto a dirvi altro, il motivo ahimè è abbastanza scontato”. Insomma, lo sida giorni, ora arrivano ulteriori conferme. Il campione, entrato nella storia dei quiz italiani per aver vinto di più (651.000€) ed aver superato le 80 puntate come campione in carica, potrebbe lasciare a brevissimo il programma di Canale 5. (Continua dopo la foto) Da settimane circolano voci secondo le quali il campioncino verrà ...

