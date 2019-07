Svelata la tracklist del nuovo album di Liam Gallagher Why Me? Why Not

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ladeldisembra emergere da una serie di post che l'ex Oasis ha affidato al suo Twitter ufficiale. A balzare all'occhio è la serie di titoli che potrebbe far parte di Why Me? Why Not, cherilascerà per il mercato a cominciare dal 20 settembre. La novità arriva proprio nei giorni in cui l'ex Oasis si trova in Italia per la data al Collisioni Festival di Barolo, dove ha tenuto un concerto nella serata del 4 luglio. Questi dovrebbero essere i brani contenuti nelda solista di prossima pubblicazione, quello che darà un seguito naturale a As You Were che ha rilasciato nel 2017. ShockwaveOne Of UsOnceNow That I’ve Found YouHaloWhy Me? Why NotBe StillAlright NowMeadowThe RiverGone Questa sarà, presumibilmente, ladeldi, il secondo da solista dopo la rottura definitiva con ...

