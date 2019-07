Sempre la stessa storia | siete da denuncia Ticketone in tilt per i biglietti

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Mattinata infernale per chi aveva intenzione di acquistare un biglietto sulla piattaforma online. A causa dell’alto numero di accessi per l’uscita dei, alle 11, del concerto dei Rammstein a Torino previsto il 13 luglio del 2020, il sito è andato in, scatenando la rabbia e le proteste online: “A un minuto dall’uscita deisi impalla il server di, tutto molto bello”, scrive Clizia. “dei pagliacci”, scrive un altro cliente. Dal sito online non è arrivata nessuna comunicazione né spiegazione agli utenti per il disservizio in corso. I canali social restano muti nonostante l’aumentare delle proteste.“Sito intasato per la vendita deidei rammstein. Vogliamo sistemare? Che scandalo”, scrive su Facebook Daniez. Alcuni utenti lanciano il sospetto ...

