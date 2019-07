Razzismo a Brescia | azienda invia mail | ' Non mandateci corrieri di colore'

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) "Nontrasportatori dio simili". È questa, in estrema sintesi, la richiesta avanzata viadalla Chino Color, un'di Lumezzane (in provincia di), a tutti i suoi fornitori. Pena l'interruzione dei rapporti di fornitura. L'incredibile missiva razzista, resa nota proprio da uno dei partner dell'impresa, ha già fatto il giro del web suscitando inevitabili critiche e polemiche. L'e-choc La Chino Color Srl è un'specializzata nella lavorazione dei metalli e, in particolar dei trattamenti galvanici (in particolare nichelatura e cromatura di ottone). Fondata nel 1929 è una delle realtà più attive e solide del Valle Trompia. Il 21 giugno scorso, l', che ha in organico diversi dipendenti di origine extracomunitaria, hato una comunicazione a tutti i suoi fornitori chiedendo "tassativamente" che le consegne non vengano più effettuate da ...

