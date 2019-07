OM intervista Diablo | la stella nascente di The Voice

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) OM, al secolo Dominique Chillé Diouf che ad appena 19 anni ha già segnato la storia di Thepresentando il suo inedito Baby alle Blind Auditions dell'edizione appena giunta al termine e che ha visto la vittoria di Carmen Pierri.ha scelto il rap come sentiero artistico, e ha scoperto la sua passione per la musica da quando sua madre gli fece conoscere Michael Jackson con le sue doti canore e il suo talento inumano per il ballo. Non è un caso se ha studiato solfeggio, chitarra, chitarra elettrica e pianoforte e oggi pratica la breakdance alla Maison De La Danse, mentre alla Danzicherie si cimenta nella danza classica e moderna. Negli anni ha scoperto la vocazione per la scrittura, la composizione di testi che da subito lo ha aiutato a sfogarsi, fino a proporsi come artista dopo aver rotto gli indugi. Baby, dopo il fortunato esordio a ...

OptiMagazine : OM intervista #Diablo, la stella nascente di @THEVOICE_ITALY -