Migranti | La Valletta | Ok da noi Ma la ong | nessuna nave in arrivo

Un comunicato del governo maltese confermerebbe l'esistenza di un accordo tra Italia e Malta: La Valletta accoglierà i 54 naufraghi soccorsi dalla nave Alex dell'ong Mediterranea, andandoli a prendere con una propria nave militare, mentre "l'Italia prenderà 55 migranti da Malta". Dall'organizzazione umanitaria per il momento non confermano.

"A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano, e' stato deciso che Malta trasferirà 55 Migranti , che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta".

Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all'isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. "Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in grado di ...