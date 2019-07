Marquez vola | Dovizioso e Rossi indietro

ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ha vinto al Sachsenring negli ultimi sei anni, dal 2013 al 2018, e Marcha tutta l'aria di non voler smettere neppure domenica pma, quando sul circuito tedesco si correra' il nono appuntamento del Motomondiale. Almeno stando ai tempi della seconda sessione di prove libere di MotoGp che hanno visto il portacolori della Honda e leader della classifica iridata mettersi tutti alle spalle con il suo 1'20"705 che gli vale intanto la vittoria del venerdi'. Alle spalle del campione spagnolo si confermano i due grandi talenti di questa prima parte di stagione: Alex Rins con la sua Suzuki staccato di di 341 millesimi e Fabio Quartararo con la Yamaha non ufficiale, in testa nella prima sessione di libere e che ha poi chiuso con un ritardo di 360 millesimi.Quarto, il vincitore di Assen, Maverick Vinales staccato di quasi mezzo secondo e che a sua volta precede lo spagnolo Pol ...

