motorinolimits

(Di venerdì 5 luglio 2019) Dopo aver regalato spettacolo in occasione del Mondiale Rally in Sardegna, laEQ fortwo e-cup torna in pista questo fine settimana sul tracciato di, teatro del quinto e sesto round del Campionato Italiano Energie Alternative 2019. Il campione in carica Fulvio Ferri (#28 by Merfina) ha già conquistato due successi quest’anno, ma dovrà … L'articolo Lae-cupadMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : La smart e-cup arriva ad Adria - MotoriNoLimits : La smart e-cup arriva ad Adria - Cronosalite : HP SPORT sulla pista di Adria per tornare leader nella Smart E-cup con i piloti Silvia Sellani (Lady Cup) e Nino Ca… -