La mail razzista dell' azienda ai fornitori | Non utilizzate trasportatori di

“Chiediamo tassativamente che non si usino più trasportatori di colore o simili”. La mail razzista di un’azienda di Brescia : I corrieri devono essere italiani, al massimo dell’Est Europa. Bianchi, comunque, oppure insieme non si lavora più. Una “comunicazione importante”, così la Chino Color, ditta che si occupa di lavorazione di metalli a Lumezzane, nel Bresciano, scriveva nell’oggetto della mail inviata ad almeno un fornitore, ma potrebbero essere anche molti di più. Per mandare un vero e proprio avvertimento: “Chiediamo tassativamente, pena interruzione del ...