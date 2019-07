calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Il mio? Non lo so, sto valutando, ci sono tante cose che posso fare. La migliore la prendero’ al volo. Anche in Italia? Si’, perche’ no? Ma vediamo, forse in una squadra europea. Comunque e’ tutto in alto mare, puo’ darsi anche che non succeda niente”. Sono le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky di Francescoche è tornato are didopo l’addio alla Roma. “E’ un’estate strana, non pensavo di poter mai prendere quella decisione. Io via dalla Roma e Buffon che torna alla: questo e’ il calcio ed e’ bello per questo – ha osservato l’ex capitano e dirigente giallorosso – Se hoto con Buffon? Si’, due giorni fa, ero incredulo quando mi ha detto che sarebbe tornato allantus”. Sul rapporto con la Roma: “Quando faccio una cosa, ...

CalcioWeb : La bomba di #Totti: '#Inter e #Juve faranno uno scambio...', poi parla del futuro - armyrosari : @ncorrasco Adesso uno che ha testa cosa sceglie... Una squadra che sta investendo.. Allenatore al top abbonamenti c… - oscarvalle1984 : RT @giovinpersie92: VADO A LETTO MA VI LASCIO CON UNA BOMBA DI QUELLE MAI SENTITE IN VITA VOSTRA, IL FERALPISALO' HA CONTATTATO FRANCESCO T… -