Joss Stone espulsa dall’Iran? Arriva la replica di Teheran alla cantante

Joss Stone è stata espulsa da Iran perché voleva cantare da solista : La cantante doveva tenere un concerto a Teheran ma “appena siamo arrivati, ci hanno fermato e poi espulso”, dice l’artista in un video postato sui social. Joss Stone è stata espulsa dall’Iran a poche ore dal suo arrivo nel Paese asiatico. La giovane regina del soul era appena sbarcata a Teheran per l’ultima tappa del suo Total World Tour, una serie di concerti che l’hanno portata in vari punti dell’Africa e del mondo arabo ...