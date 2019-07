Il Mattino | fonti vicine a Mendes confermano che James potrebbe arrivare a Dimaro

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portareRodriguez a” scrive oggi il. “Pochi giorni, per regalare quell’effetto scenico straordinario al ritiro in Trentino, qualche ora di allenamento perin condizioni accettabili al vero vernissage stagionale, quello contro il Liverpool del 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo” Il colposarebbe il regalo del presidente per il tifosi azzurri presenti al ritiro, ma l’operazione sta andando per le lunghe. Il Napoli ha il sì del calciatore già da un mese, ma non si riesce a far quadrare l’accordo con il Real Madrid che resta immobile sulla cifra di 42 milioni. Jorgelavora incessantemente per trovare una strada che soddisfi tutti in tempi brevi, consapevole del forte desiderio del suo assistito di ritrovare Carlo Ancelotti. Ilriferisce che ...

