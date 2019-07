huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) “che mioogni giorno”. Sono le parole diche nel 1992, ad appena 19 anni, si ritrovò a vivere il dramma della perdita delPaolo, giudice simbolo della lotta alla mafia ucciso insieme alla sua scorta. La figlia di, a ventisette anni dalla Strage di Via D’Amelio, si confessa a “7 – Corriere della Sera” e continua a girare l’Italia per ottenere giustizia e verità.“Quandodi casa con lui mi lanciavo in strada per prima, in modo che se qualcuno avesse sparato avrebbe colpito me al posto suo” … Ogni volta che lui diceva ‘Esco’ lei si accodava, ‘Vengo anch’io’, ma quando tutto s’è consumato era la più lontana, addirittura in un altro continente.era la più piccola di casa ...

Corriere : Ventisette anni fa Paolo Borsellino fu assassinato da Cosa nostra insieme ai cinque agenti della sua scorta. Fiamme… - AliceCosm : RT @HuffPostItalia: Fiammetta Borsellino: 'Sapevo che mio padre poteva morire. Uscivo con lui e mi lanciavo in strada per prima: se qualcun… - HuffPostItalia : Fiammetta Borsellino: 'Sapevo che mio padre poteva morire. Uscivo con lui e mi lanciavo in strada per prima: se qua… -