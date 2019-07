Baseball | Robel Garcia firma un eccellente debutto da titolare in MLB con i Chicago Cubs

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019)ha giocato questa notte la prima partita dain MLB con la casacca dei. Lo ha fatto al PNC Park, casa dei Pittsburgh Pirates, offrendo una prestazione di alto livello. Dopo uno strikeout nel primo inning,si è reso protagonista di un triplo nel terzo e di un singolo nel quinto, prima di un bel fuoricampo al centro nel sesto, il primo della sua carriera in MLB. Manca soltanto il doppio, che non arriva, ma intanto la giornata è di quelle da ricordare. L’entusiasmo per le prestazioni, e anche per la storia di(che aveva giocato nelle minors dei Cleveland Indians per poi trasferirsi nella nostra Serie A2 a Imola e poi in A a Bologna), capace di rientrare nel giro che conta grazie alla maglia della Nazionale italiana. Il suo compagno Wilson Contreras, dopo la partita, ha dichiarato: “La sua storia mi fa sentire davvero orgoglioso di ...

