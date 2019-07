Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Era considerato come uno dei più bravi addestratori di felini al mondo. Eppure il 62enne Ettore Weber non ha potuto far nulla per evitare che una delle quattro tigri con cui stava provando il proprio numero, prima dell’inizio dello spettacolo delOrfei, l’attaccasse. L’episodio è avvenuto giovedì, verso le 20, a Triggiano, nell’area metropolitana di, nello spazio adiacente al centro commercialeblu, in cui dalla metà di giugno era arrivata la carovana che si sarebbe dovuta trattenere fino al prossimo 14 luglio. In particolare Weber proponeva la formula “Animal park” che univa uno zoo interattivo – con animali da tutto il mondo come cammelli, lama, giraffe, zebre e bisonti – alle giostre gonfiabili per bambini. L’aggressione da parte delle tigriledello spettacolo Poco prima di iniziare lo spettacolo il domatore, sposato con l’artista Loredana Vulcanelli e ...

vincecamaggio : Bari, terrore al circo: addestratore colpito a morte dalle bestie durante le prove - primadellalba1 : RT @salvosottile: Inseguendo l’Italia ho incontrato molte persone i cui destini sono rimasti in sospeso. stasera mi e’ venuta a trovare Cat… - salvosottile : Inseguendo l’Italia ho incontrato molte persone i cui destini sono rimasti in sospeso. stasera mi e’ venuta a trova… -