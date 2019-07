Abbraccia finalmente Android Pie l’ASUS Zenfone 5 Lite | dettagli su 16 0610 1905 79

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Un salto non indifferente ha coinvolto in queste ore l'ASUS, che si è posto in ricezione dell'aggiornamento ad9.0 Pie, cosa che ha permesso al dispositivo di effettuare il passaggio ad una major-release del tutto nuova. Come riportato sulle pagine di 'ZenTalk', il pacchetto di riferimento porta la sigla 16..79, che potreste vedervi recapitare subito, come anche tra qualche giorno, a seconda della disponibilità lato server. Come puntualizzato anche dall'azienda taiwanese, ci vorrà del tempo prima che il firmware raggiunga tutti i dispositivi designati alla sua ricezione, in quanto trattasi di un roll-out progressivo (ormai dovreste esserci abituati, ma vogliamo precisarlo ogni volta nel caso in cui tra voi ci fossero utenti alle prime armi). Le novità per l'ASUSsaranno notevoli, quindi vi consigliamo di scaricare il pacchetto sotto ...

