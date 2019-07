Serie B | Balata | “Le norme prevedono un torneo a 20 squadre”

calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Ci sono delleche grazie al nostro essere costantemente sul pezzo sono state riformate. LaB dopo 17 anni è tornata ad avere un format ideale, sostenibile, che dà maggiore qualità anche dal punto di vista tecnico ed agonistico al campionato. Sonoche20 squadre quindi non credo che lepossano essere disattese, a meno che non le riscriviamo, ma non mi pare che sia nell’agenda della federazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega diB Mauro, a margine della consegna dei premi “Fair play-Menarini”, edizione 2019, in programma a Castiglion Fiorentino.B, il Trapani ammesso al campionato: documentazione in regola Proprio ieri,ha avuto un incontro con il sottosegretario Giorgetti: “Lo ringrazio pubblicamente. Abbiamo parlato di trasparenza, sostenibilità, rispetto delle regole, ...

