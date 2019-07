Russia | allarme atomico | il sottomarino in fiamme era a propulsione nucleare

Russia - a Dedilovo si apre una gigantesca voragine profonda 15 metri : a rischio una casa vicina - allarme tra i residenti [VIDEO] : incredibile in Russia! Il suolo è collassato a Dedilovo, circa 200km a sud di Mosca, vicino ad una casa privata, allarmando i residenti. La voragine che si è prodotta è profonda 15 metri, cioè quanto un edificio di 5 piani! Nel video in fondo all’articolo troverete le spaventose immagini dall’alto e dall’interno dell’enorme voragine. I residenti sono stati avvisati di non avvicinarsi al bordo del gigantesco buco nel suolo poiché è molto ...