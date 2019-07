Ok M5s-Lega su fondi Autonomia Si stringe su ministro Ue | Bagnai in pole

STRATEGIE DI CASALEGGIO/ L'ex grillino : 'M5s - un taxi per portare la Lega al Governo' : E' caos in M5s: il partito perde voti e uomini con le espulsioni. Comanda solo CASALEGGIO e Di Maio fa da spettatore. Ecco le STRATEGIE grilline.

Camera - M5s annulla l’audizione della Sea Watch su richiesta della Lega. Le altre ong disertano in solidarietà : La presidente M5s della commissione Giustizia alla Camera Francesca Businarolo ha deciso di annullare l’audizione della Sea Watch nell’ambito dell’esame del decreto Sicurezza bis. A mettere in discussione la presenza della ong era stato il Carroccio che, con una lettera indirizzata alla presidente, aveva chiesto fosse esclusa: la richiesta è stata accolta alla vigilia della convocazione, la sera di martedì 2 luglio. Oggi, in ...

Maggioranza Lega-M5s battuta alla Camera : passa emendamento Pd in tema di giustizia. Seduta sospesa : Maggioranza battuta alla Camera e Seduta sospesa. In una votazione segreta per la modifica dell’articolo 315 del Codice di procedura penale, il governo è andato sotto per due voti, 242 contro 240. A passare contro il parere del governo un emendamento del Pd (Costa-Miceli) relativo alla proposta di legge avanzata da Fi che modifica il Codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione ...

Manovrina e precariato : i due «non detti» del Governo Lega-M5s : Può sembrare un paradosso, ma il non detto nella politica economica del Governo giallo-verde è almeno pari al clamore urlato via social network per tutti gli altri temi. Il...

"Conte pro-Ue - non aiuta l'Italia M5s-Lega trovino un altro premier" : "Sono molto sorpreso dal comportamento del primo ministro italiano. Ho la sensazione che il premier Giuseppe Conte abbia un approccio molto diverso rispetto a quello dei due partiti che formano la sua coalizione di governo, il Movimento 5 Stelle e la Lega". Il leader... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi politici SWG : allungo della Lega sul PD stabile - crollo del M5s : L’istituto di ricerche SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti evidenziano un grosso balzo in avanti da parte della Lega che vola sempre più in alto lasciandosi molto indietro i rivali. Il Partito Democratico, primo degli inseguitori, pur rimanendo stabile si vede ampliare la forbice. La situazione è molto più critica per il M5S, che cede parecchio terreno rispetto alla rilevazione precedente. Di seguito vi ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : ennesimo record della Lega con il 38 per cento. Divario con M5s e Pd : Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia l'ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in crescita con il 38% (settimana scorsa aveva raggiunto il 37,3 per cento). Stazionario invece il Pd di Zingaretti, fermo al 22,6%. Non promette bene il Movimento 5 Stelle

Le fasi più bollenti nel rapporto tra governo M5s-Lega e Commissione : La decisione del Collegio dei Commissari Ue sull’avvio o meno nei confronti dell’Italia di una procedura di infrazione per deficit eccessivo, attesa in un primo momento per domani, probabilmente...

Governo - appello di Musumeci alla Lega : “Mettete fine a questo calvario. M5s vuole mantenere malessere nel Sud” : Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo Governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli : governo Lega-M5s per la prima volta sotto il 50 per cento : Per la prima volta dopo le elezioni europee si nota per il governo "una netta contrazione dei consensi", "con un indice che si colloca al 45, ben 7 punti sotto l'ultimo dato, relativo a solo tre settimane fa". E' quanto emerge da un Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. "I

Milano Pride - sfilano anche esponenti M5s. Polemiche al corteo : “Incoerenti - sciolgano alleanza con Lega razzista” : “Se il M5S vuole essere coerente, dovrebbe sciogliere l’alleanza con la Lega che è un partito razzista”. La presenza del Movimento 5 Stelle al Pride di Milano ha creato Polemiche all’interno del corteo milanese. L’accusa principale è quella della “complicità” con le politiche a difesa della “famiglia tradizionale” della componente leghista del governo. Un’accusa alla quale l’eurodeputata Eleonora Evi, in piazza insieme alla consigliera ...

Lega-M5s - due seggi in più dopo il riconteggio di migliaia di schede : Corti prende il posto di Patriarca : Il riconteggio di migliaia di schede ha generato qualche trasformazione in Parlamento. Edoardo Patriarca del Pd è stato infatti messo alla porta del Senato per volontà dei suoi stessi compagni di partito. Proprio ieri, giovedì 27 giugno, la Giunta per le elezioni presieduta da Maurizio Gasparri ha a

Lega-M5s - in Parlamento i grillini temono il voto anticipato : "Salvini vuole andare alle urne a marzo 2020" : In Parlamento la maggior parte ha cerchiato di rosso la data del 20 luglio: quel giorno si saprà se si andrà alle urne a fine settembre, come quasi tutti temono, o se invece si guadagnerà tempo fino a marzo, come i più sperano. Ad avere il terrore di rimanere a casa ci sono, in testa, i grillini, po

Veleni Lega-M5s sulla revoca per Autostrade : È atteso entro il 30 giugno sul tavolo di Danilo Toninelli il parere giuridico sulla revoca della concessione ad Autostrade redatto dal pool di giuristi nominati lo scorso marzo...