' Ndrangheta | ex sindaco Lonate Pozzolo eletto con voti calabresi

Milano - la morsa della ' Ndrangheta su Malpensa : 34 custodie cautelari - coinvolto ex sindaco del Varesotto : Maxioperazione dei carabinieri: così la mafia faceva affari attorno allo scalo. Nell'indagine della Dda spunta il nome di Danilo Rivolta, ex sindaco azzurro di Lonate Pozzolo: la sua elezione 'appoggiata' dalle famiglie calabresi

‘Ndrangheta in Liguria - condannati per voto di scambio ex deputata ed ex sindaco di Lavagna : Gabriella Mondello, ex deputata dell'Udc, è stata condannata a un anno e 6 mesi di carcere nel processo sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nella cittadina ligure. Condannato a 2 anni anche l’ex sindaco della città, Giuseppe Sanguineti. Per gli esponenti locali della criminalità organizzata arrivate condanne più pesanti.Continua a leggere