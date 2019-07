Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere così

Avveniristico il Huawei Mate 30 con fotocamera circolare - la prima foto : Non c'è mai limite all'evoluzione nella progettazione di un top di gamma e il prossimo Huawei Mate 30 potrebbe fare la differenza lato design e pure lato funzionalità, iun particolare per la componente fotocamera. Quella visibile in apertura articolo è una foto che mostrerebbe appunto il Huawei Mate 30 nella sua sezione posteriore. Elemento principale del nuovo aspetto è senz'altro la sezione circolare che ospiterebbe tutti i sensori per la ...

Huawei è convinta che il supporto alle architetture SA e NSA di Mate 20X 5G porterà solo vantaggi.

Pesanti gli sconti per Huawei Mate 20 Pro - Mate 20 Lite e Galaxy S10 con Vodafone Happy Black : Si parla tanto di Vodafone in questo periodo in Italia, considerando anche alcune sanzioni che la compagnia telefonica deve fronteggiare secondo quanto abbiamo condiviso con voi in mattinata, ma come si potrà notare dal nostro approfondimento del 3 luglio occorre concentrarsi anche su Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 Lite in offerta. A dire il vero, le nuove promozioni concepite dalla compagnia telefonica per l'acquisto degli smartphone Android ...

A pochi giorni dalla presentazione in Italia di Huawei Mate 20X 5G, scopriamo quale dovrebbe essere il suo prezzo in europa.

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 Lite sono in offerta su Amazon a prezzi davvero interessanti, soprattutto considerando i vantaggi extra inclusi: ecco tutti i dettagli.

Il programma Vodafone Happy Black è pronto a lanciare offerte imperdibili su alcuni smartphone Android a marchio Samsung e Huawei: ecco gli sconti validi da domani 2 luglio su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy A40, Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 Lite.

Rivoluzione design per Huawei Mate 30 con fotocamera circolare? La foto : Al lancio dell'ammiraglia Huawei Mate 30 mancano all'incirca tre mesi considerando il suo lancio più che probabile tra settembre e ottobre. Una prima foto tuttavia mostrerebbe la cover posteriore del top di gamma e gli spunti di riflessione a tal proposito sono almeno due. Non c'è dubbio sul fatto che la serie Mate sia tra le più aMate tra i fan del produttore cinese e non solo. Oltre all'ottima scheda hardware, è particolarmente gradito il ...

Un presunto pannello posteriore in vetro di Huawei Mate 30 Pro emerso sul web mostra un alloggiamento del comparto fotografico dalla forma circolare simile a quello di Motorola Moto Z3. l pannello di vetro presenta il marchio Leica, il che lascia intendere che Huawei e la società tedesca continueranno a collaborare per lo sviluppo delle fotocamere.

Tra Huawei Mate X e Mate 30 5G : definiti i rispettivi lanci : Arriva un'ulteriore conferma del fatto che il Huawei Mate X arriverà a settembre, come vi avevamo già anticipato. Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', lo smartphone pieghevole del colosso cinese sarebbe quasi pronto al debutto commerciale, vista la slide esibita dal produttore nel corso di una conferenza tenutasi in Russia in relazione al tema del 5G. In tal proposito va detto che giocheranno un ruolo importante anche i Huawei Mate 30 ...

Huawei Mate 20 X 5G Italia anteprima video ! : Huawei Mate 20 X 5G ha annunciato ufficialmente nei paesi europei il nuovo smartphone con connettività 5G pubblicando un video dove riassume tutte le caratteristiche tecniche e il design.

A settembre Huawei lancerà finalmente il suo primo smartphone pieghevole Mate X, nel mese di dicembre sarà poi il turno di Mate 30 5G.

Huawei annuncia l'arrivo in Italia di Huawei Mate 20X 5G, il primo smartphone5G del produttore, che sarà presentato il 9 luglio a Milano.

Dieci giorni al lancio di Huawei Mate 20 X 5G in Italia : evento di presentazione : Sarà presentato in Italia il Huawei Mate 20 X 5G il prossimo 9 luglio nella città di Milano, così come ci è stato annunciato dal comunicato stampa giunto in Redazione dalla divisione Italiana dell'OEM cinese. Non sappiamo ancora quale sarà il prezzo di vendita di questo nuovo prodotto, che non è difficile immaginare non sarà poi troppo basso (il semplice fatto che risulti compatibile con i nuovi standard di rete dovrebbe rendere chiara la ...

Bel regalo dal 28 giugno per chi acquista Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e P Smart+ 2019 : tutti i dettagli : Scatta in queste ore una nuova promozione che coinvolge diversi smartphone con discreto mercato qui in Italia, come si potrà notare dall'approfondimento dedicato a Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e P Smart 2019+. Nel dettaglio, la divisione italiana del produttore asiatico ha deciso di estendere anche ad altri device una campagna che abbiamo iniziato a trattare nella giornata di ieri, quando su queste pagine sono state prese in esame le ...