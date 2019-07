Cinema | esce oggi 4 luglio ' L' ultima ora' di Marnier | inquietante thriller francese

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Arriva alnelle sale, a partire dal 4, L'ora. Un film(distribuito da Teodora Film e vietato ai minori di 14 anni) del regista Sebastien, drammatico della durata di un'ora e 44 minuti, tratto da un romanzo di Christophe Dufossè. La trama è avvincente e si svolge in vari filoni, ma rimane sempre chiara per tutta la durata della proiezione fino al colpo di scena finale magistrale. La trama de L'ora di SebastienLa storia di svolge in un liceo frequentato da ragazzi e ragazze di buona famiglia, studenti molto intelligenti, che nella prima scena assistono al suicidio di un loro professore, che si uccide buttandosi dalla finestra dell'aula dove insegna, sotto gli occhi dei ragazzi. Tutta la classe è terrorizzata, eccetto sei di loro, come se la morte non li spaventasse o addirittura fossero contenti di tale gesto. Il ...

