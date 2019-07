quattroruote

(Di giovedì 4 luglio 2019) La Bac presenta al Goodwood Festival of Speed laR. Si tratta di una completa evoluzione dellaposto inglese omologata per l'uso stradale, che raggiunge nuovi target prestazionali e offre agli appassionati una esperienza di guida praticamente unica. I 30 esemplari previsti sono già stati assegnati ai clienti del modello precedente: il prezzo in Inghilterra è di 190.950 sterline, pari a circa 213.000 euro al cambio attuale.621 CV per tonnellata. Per laR la Bac ha previsto modifiche alla maggior parte degli elementi, con il preciso obiettivo di offrire prestazioni ancora superiori al modello precedente. Per questo motivo il rapporto peso-potenza è il dato più significativo: con 555 kg e 345 CV, la R è piùe più. Il 4 cilindri aspirato 2,5 litri di origine Ford è stato ulteriormente elaborato grazie alla collaborazione con Mountune ed è ora capace di ...

dinoadduci : BAC Mono - Arriva la R, più leggera e potente -