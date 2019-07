Whatsapp non funziona | «Problemi a scaricare foto | video e audio» Cosa sta succedendo

Obbiettivo pagamenti con Whatsapp - tempi lunghi nonostante i progressi : Quando arriveranno i pagamenti con WhatsApp? Se ne parla in qualche modo fin dal 2017 e in modo più insistente dal 2018. Eppure giunti a metà 2019 nessun passo concreto è stato compiuto al riguardo. Almeno sembra essere così ma non lo è davvero, visto che la macchina dello sviluppo dell'app di messaggistica sta lavorando proprio in questa direzione. Tra i buoni propositi dell'inizio di quest'anno, proprio Mark Zuckerberg annoverava quello di ...

Garanzia Facebook - Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor : chi non deve temere : Nella giornata di ieri, un nuovo polverone si è sollevato sulla disponibilità di Facebook, Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor. Il nuovo caso è nato dopo le dichiarazioni del team di Facebook appunto secondo le quali le sue personali app non sarebbero state più preinstallate sui dispositivi dei due brand. Normale che la nuova posizione del social network abbia fatto scalpore ma è anche giusto chiarire la reale situazione per ...

Facebook - Whatsapp e Instagram : vietate le preinstallazioni sugli smartphone Huawei non ancora prodotti : Dopo le ultime notizie positive relative a Huawei, l’annullamento delle restrizioni annunciate dall’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e il posticipo di 90 giorni dell’applicazione del decreto presidenziale, sembrava che le acque si stessero calmando. Invece Facebook ha annunciato che non consentirà più a Huawei di preinstallare sui suoi smartphone le app legate al social network, ossia Facebook, WhatsApp ...

Facebook - Whatsapp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR : Facebook ha deciso di sospendere la preinstallazione delle proprie app sui nuovi smartphone Huawei, ma questo non impedirà agli utenti di installarle da soli. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Facebook e Whatsapp non funzionano : numerosi utenti segnalano problemi : Molti utenti online stanno lamentando di avere problemi a usare Facebook e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone. Il sito “downdetector” ha registrato un picco di segnalazioni nell’ultima ora, in particolare in nord Europa, ma anche in Italia. La piattaforma di messaggistica WhatsApp è di proprietà di Facebook. L'articolo Facebook e WhatsApp non funzionano: numerosi utenti segnalano problemi sembra essere il ...

Monitoraggio sui problemi Whatsapp del 6 giugno : l’app per alcuni non funziona : Occorre analizzare con grande attenzione oggi 6 giugno i nuovi problemi WhatsApp che vengono segnalati dal pubblico. Poco dopo le 11:30, infatti, abbiamo constatato un nuovo picco di lamentele da parte di coloro che in questi minuti stanno facendo fatica ad effettuare chiamate e a navigare all'interno della nota applicazione. Voglio precisare che al momento della pubblicazione non abbiamo elementi utili per mettere a fuoco la vicenda più nello ...

Morte Emiliano Sala - il nuovo audio su Whatsapp : “non voglio andare al Cardiff” : Morte Emiliano Sala – La Morte di Emiliano Sala ha lasciato un vuoto in amici, parenti e tifosi, nelle ultime ore sono emerse nuove clamorose novità, un altro audio WhatsApp è stato pubblicato. “vogliono vendermi. Oggi c’è stata l’offerta del Cardiff – si sente nell’audio – Hanno negoziato per avere tanti soldi, vogliono che me ne vada assolutamente. E’ vero che mi offrono un buon contratto, ma a ...

Se non l'avete ancora fatto - è ora di proteggere Whatsapp dal software spia : Una vulnerabilità nell'applicazione di messaggistica WhatsApp di Facebook ha permesso a degli hacker di diffondere software di sorveglianza su iPhone e smartphone Android con una semplice telefonata, secondo quanto riportato dal Financial Times. Lo spyware è stato sviluppato dal gruppo israeliano NSO e può essere installato senza lasciare traccia semplicemente ricevendo una chiamata. Oltretutto non è necessario rispondere alla chiamata stessa e ...

Whatsapp non funzionerà più su alcuni smartphone dal 2020 : La prossima dead line è il primo Gennaio 2020 quando WhatsApp smette di funzionare alcune versione vetuste di sistemi operativi constringendo gli utenti a prendere dei provvedimenti nei prossimi 7 mesi.

Pavel Durov - il papà di Telegram : "Ecco perché Whatsapp non sarà mai sicura" : Il creatore della chat sicura attacca l'app di Zuckerberg: "Se volesse davvero difendere la privacy, dovrebbe rinunciare a fette di mercato in alcuni Paesi e scontrarsi con le autorità"

Pavel Durov di Telegram non ha dubbi : Whatsapp non sarà mai un’app sicura : Pavel Durov spiega perché le continue vulnerabilità e la scarsa considerazione della privacy di WhatsApp non sono una sorpresa. L'articolo Pavel Durov di Telegram non ha dubbi: WhatsApp non sarà mai un’app sicura proviene da TuttoAndroid.

FALLA Whatsapp/ I veri pericoli dei malware non sono per le nostre chat : WHATSAPP, è stata scoperta una nuova vulnerabilità. Ma i veri pericoli dei malware non sono certo quelli di spionaggio mirato

Su quali device iOS - Android e WP non funzionerà Whatsapp : tempi e versioni : Che WhatsApp sia tra le applicazioni più utilizzate a bordo degli smartphone è cosa risaputa: ci sono, però, dispositivi e dispositivi, molti dei quali molto avanti con gli anni, e che quindi, presto o tardi, vedranno dismesso il supporto ufficiale, e recisi i ponti con il passato. A partire dal 31 dicembre 2019, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, WhatsApp cesserà di funzionare nell'ambito dei dispositivi Windows Phone (tutti, ...

Whatsapp - nei telefoni vecchi non funzionerà più : (Foto: WhatsApp) La fine è stata decretata: il 31 dicembre 2019 WhatsApp per Windows Phone arriverà al capolinea non potendo più funzionare visto che sarà terminato il supporto tecnico da parte degli sviluppatori che non si occuperanno più dell’ormai altrettanto defunto sistema operativo di Microsoft per piattaforme mobile. Al contempo, saranno depennati dalla lista anche dispositivi con versioni datate di Android e iOS. Quali sono? E come ...