The Court of Rome

(Di mercoledì 3 luglio 2019) A Roma finisci che ti distrai spesso… tra le sue bellezze, i vicoli , le terrazze, i salotti in cui si parla di niente o si finisce per criticare il Sindaco di turno, che è sempre incapace. La visione di Sorrentino nel suo film La Grande Bellezza è così aderente al vero. La scena iniziale apre la storia con i festeggiamenti su una terrazza, passione dei romani e dei turisti, dato che si gode della vista migliore. Proprio questo venerdì 5 luglio si aprirà la finestra di una una nuova terrazza, quella di Palazzo Manfredi : The. Anche se il nome richiama un elegante suono straniero, possiamo rimanere al significato originario proveniente dal latino cohors (spazio chiuso), o ancor meglio ci piace immaginare l’antica Roma di Scipione l’Africano che con la sua coorte ( suddivisione operativa) donò all’esercito romano potenza e compattezza nelle battaglie. Tanta la forza e il ...

