Streghe | trama | cast e anticipazioni Quando inizia la serie tv su Rai 2

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019)latv su Rai 2 L’attesa è finita, tra pochi giorni andrà in onda la puntata d’esordio di. La, ideata da Jessica O’Toole, Amy Rardin e Jennie Snyder Urman, è il reboot dell’omonima fiction trasmessa dal 1998 al 2006. Come con Prue, Piper, Phobe e Paige il telefilm seguirà le vicende di tre sorelle che, dopo la morte della madre, faranno un’incredibile scoperta che cambierà la loro vita per sempre. Ma qual è la sinossi dilatv su Rai 2, lae leLa prima puntata di, il cui titolo originale è Charmed, sarà trasmessa domenica 7 luglio 2019 su Rai 2 alle 21.05. La fiction è ambientata nella città di Hilltowne dove vivono le sorelle Mel e Maggie Vera insieme alla madre Valerie Cruz. Quest ultima però muore ...

sonounalieno : A chi non piacerebbe dominare la magia? Anche in un mondo dove le streghe finiscono sul rogo? Il Codice della Str… - Notiziedi_it : Charmed, il reboot di Streghe arriva su Rai2: trama e anticipazioni - sonounalieno : A chi non piacerebbe dominare la magia? Anche in un mondo dove le streghe finiscono sul rogo? Il Codice della Str… -