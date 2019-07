' Massimo Bossetti? Un povero disgraziato' Vedova Guerinoni ' La verità salterà fuori'

Massimo Bossetti - la testimonianza che cambia tutto : chi assicura la sua innocenza : "Massimo Bossetti? Un povero disgraziato. Mi fa pena. Vorrei guardarlo negli occhi e parlargli. Un giorno la verità salterà fuori. Temo che sia diversa da quella che ci hanno raccontato". Sono queste le parole di Laura Poli, 80 anni, vedova di Giuseppe Guerinoni, padre naturale di Bossetti, l’uomo i

Omicidio Yara Gambirasio - Massimo Bossetti trasferito al carcere di Bollate : Il muratore di Mapello condannato in Cassazione per l'Omicidio della piccola Yara Gambirasio, è stato trasferito come da richiesta dei suoi legali dal carcere bergamasco di via Gleno, dove era recluso, a quello milanese di Bollate. In questi giorni, invece, il suo avvocato Claudio Salvagni prepara la richiesta di revisione del processo. "Abbiamo una pista che porta all'estero".Continua a leggere