(Di mercoledì 3 luglio 2019) Roberto Piva, ildi, la 12enne morta domenica scorsa mentre era in gita su unainsieme alla famiglia, ha scritto un messaggio recapitato all'indirizzo mail della Capitaneria di Porto in cui si dichiara unico responsabile di quello che è successo alla figlia: "Dovevo controllare la sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle vite delle persone e non l'ho fatto".