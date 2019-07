Francesca Baroni Temptation Island rifatta da capo a piedi | è irriconoscibile

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2019)e Ruben Invernizzi sono stati due grandi protagonisti della quarta edizione di, andata in onda nell’estate 2017. La coppia, approdata nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, aveva fatto molto chiacchierare il pubblico a casa, ma dopo vari alti e bassi i due sono usciti dal programma più uniti di prima ma poi la storia è finita. La ragazza aveva ritrovato il sorriso accanto al calciatore Alan Empereur, difensore del Verona, ma come un fulmine a ciel serenoha comunicato che anche questa storia è finita. Lo ha raccontato a Fanpage durante un’intervista sulla nuova edizione del reality delle tentazioni. “Ho frequentato Alan Empereur del Verona per qualche mese ma la situazione non è chiarissima. Sono andata a vederlo allo stadio, mi ha dedicato un goal e mi ha mandato l’ultimo messaggio una settimana fa”. ( dopo ...

trash_italiano : KATIA È LA NOSTRA NUOVA FRANCESCA BARONI NCS, ME LO SENTO. #Temptation - zazoomnews : Francesca Baroni: “Il mio fidanzato è sparito” la confessione - #Francesca #Baroni: #fidanzato - zazoomblog : Francesca Baroni: “Il mio fidanzato è sparito” la confessione - #Francesca #Baroni: #fidanzato -