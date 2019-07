wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019)finisceinchiesta nel(Foto: Shiho Fukada/Bloomberg via Getty Images), l’app cinese di condivisione di brevi video, è finitainchiesta nelper via della cattiva gestione della sicurezza e della privacy dei suoi utenti più giovani.riferisce The Guardian, Elizabeth Denham, garante per la privacy del, ha dichiarato il 2 luglio davanti a una commissione parlamentare che la popolare app per video potenzialmente violerebbe le regole del Gdpr secondo cui le società tecnologiche devono avere regole e protezioni diverse per i bambini.la lente delle autorità di Londra da febbraio, poco dopo che negli Stati Uniti la Federal trade commission ha multato la società per la violazione della privacy dei. Denham ha spiegato che “stiamo esaminando il sistema di messaggistica, che è completamente aperto, stiamo ...

valeriafedeli : Come si fa a dire di affondare le navi di migranti? È disumano, è da irresponsabili, è drammaticamente pericoloso!… - MilanoCitExpo : Come tutela i dati dei minori? Tiktok sotto indagine nel Regno Unito #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - AnnaMar13279509 : RT @SarahConnor_18: @SciroccatoS @sindacatopoliz Un sindacato di polizia che non conosce come funziona la magistratura e il diritto interna… -