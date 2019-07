Classifica auto elettriche Italia a giugno 2019 | vendite e modelli

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019)Come procede la vendita delleelettrice innel mese di? Nel nostro paese, il mercato dellenon si è ancora attestato per gli alti livelli di vendita. Tuttavia, il confronto con2018, mette in evidenza un aumento delle unità vendute. In vetta allatroviamo l’elettrica per eccellenza, quale? La Tesla Model 3, ecco tutti i dettagli sulle altre: il podio In testa alla, come abbiamo già accennato, c’è la Tesla Model 3, al secondo posto invece c’è la Renault Zoe Life. L’francese aveva fatto il suo debutto nel 2018 e si era portata avanti nellerispetto alla Tesla. Tuttavia nel corso del, l’mobile dell’azienda di Elon Musk ha recuperato ...

frankrai96 : RT @Motor1_Italia: Prova consumi reali 2019, le auto più efficienti dei primi sei mesi - Motor1_Italia : Prova consumi reali 2019, le auto più efficienti dei primi sei mesi - greenstyleit : La Tesla Model 3 è regina delle vendite ?? Qui trovate la classifica delle #Auto elettriche più acquistate:… -