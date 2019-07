Ciao Darwin | Pier Silvio Berlusconi sull' infortunio di Gabriele | ' Quel gioco non si farà

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) In queste ore non si sta facendo altro che parlare delle dichiarazioni rilasciate dal direttore Mediaset,, in merito ai cambiamenti che saranno apportati nella prossima stagione televisiva. Naturalmente, nelle varie interviste non è potuto mancare il riferimento all'accaduto il precedente 17 aprile al concorrentedi. Ricordiamo che il 54enne cadde rovinosamente nel corso deldel Genodrome al punto che fu necessario l'intervento dell'ambulanza. Attualmente, le sue condizioni di salute continuano ad essere molto critiche. Ad ogni modo, in seguito a quanto accaduto,ha rilasciato un'intervista a "TV Blog" in cui ha svelato chenon ci sarà assolutamente più. Inoltre, il direttore ci ha tenuto a manifestare tutta la sua vicinanza e il suo rammarico per quanto accaduto....

