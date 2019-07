(Di mercoledì 3 luglio 2019) È stata forse colta da unimprovviso Blessing Okojie, ladi 7, nata in Italia ma di origini nigeriane,ieri mentre era incon la parrocchia al parco fluviale di Molino del Pallone, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, sulle rive del. Non è infatti scontato che la causa del decesso sia l'annegamento. Attesa per i risultati dell'autopsia.