Bianca Atzei | la romantica confessione sul fidanzato Stefano Corti

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Già qualche settimana faerano usciti allo scoperto su Instagram, ma quest’oggi la cantante si è per la prima volta confessata ai microfoni di Io e te, svelando qualche dettaglio della sua relazione.è stata, infatti, ospite della trasmissione di Rai1 e ha risposto alle domande di Pierluigi Diaco, parlando della sua vita sentimentale e della sua ritrovata felicità. A quanto pare, l’artista si sta finalmente risollevando da un lungo periodo difficile, iniziato ormai un paio d’anni fa. Dapprima l’incidente in pista di Max Biaggi, all’epoca il suo, e i tanti sacrifici per rimanere al suo fianco in ogni momento; poi la doccia fredda, quando alla fine dell’estate 2017 i due si sono improvvisamente lasciati.aveva deciso di ritrovare se stessa partecipando all’Isola dei Famosi 13, ed è qui che ha ...

