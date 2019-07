(Di mercoledì 3 luglio 2019) Grazie all'analisi di immagini satellitari una ricercatrice della NASA ha dimostrato che inè in atto un catastrofico processo didei, iniziato nel 2014. Fino ad allora negli inverni australi ilo si è accresciuto costantemente per 35consecutivi, ma all'improvviso ha iniziato a sciogliersi a un ritmo drammatico. In soli tresono andati perduti 2 milioni di chilometri quadrati dio.