15 gonfiabili assurdi per un’estate da nerd

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’accessorio numero uno per andare al mare o in piscina non è più il costume: è il gonfiabile. Ormai se non ti trascini dietro in spiaggia un mega materassino dalle fattezze assurde, tipo a forma di bara gonfiabile con tanto di coperchio o con texture oleografica iridescente (per intensificare l’abbronzatura e il numero di like su Instagram), non sei nessuno. Per aiutarti a scegliere il gonfiabile più adatto alla tua estate, abbiamo selezionato 15 pezzi divertenti e interessanti, tutti tech eal punto giusto. Dal motoscafo a grandezza naturale al materassino a forma di Millenium Falcon (per chi alle stelle cadenti della notte di San Lorenzo preferisce la maratona in casa di Star Wars), ce n’è per ogni gusto ed esigenza. Sfoglia la gallery in alto per scoprire come essere incoronato re indiscusso della spiaggia. 15per un’estate daappeared ...

