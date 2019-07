Zamparini a processo | il 10 luglio subito testi

ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019) La quarta sezione del tribunale di Palermo ha rinviato al 10la prima udienza delche vede Maurizioimputato di false comunicazioni alla Covisoc e di falsi nei bilanci 2014, 2015 e 2016 del Palermo calcio. L'ex patron del club, che si trova agli arresti domiciliari dal 24 gennaio, non era presente in aula. Il collegio presieduto da Bruno Fasciana ha deciso che gia' per la prossima udienza il pm Andrea Fusco convochi il primo deimoni. Il fatto chesi trovi ai domiciliari rende infatti necessario che ilsi svolga in tempi rapidi.La vicenda e' quella che ha portato alla attuale situazione della societa' rosanero, in atto esclusa dalla serie B e in attesa di conoscere se verra' o meno iscritta al campionato di serie D, cosa possibile soltanto con un eventuale passaggio di proprieta' dalla Arkus Network, subentrata proprio all'attuale ...

