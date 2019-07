Uccide il papà con dieci coltellate | Mi diceva sempre | trovati un lavoro

Cremona : papà Uccide figlia di 2 anni e tenta di togliersi la vita : Orrore a Cremona: un operaio 36enne della Costa d'Avorio, Jacob Danho Kouao, ha ucciso a coltellate la figlioletta di soli 2 anni, Gloria. Poi, con lo stesso coltello, ha tentato di suicidarsi. Arrestato, ora si trova piantonato in ospedale. Le sue condizioni, al momento, sono molto gravi. Gli inquirenti pensano che l'uomo abbia perso la testa in seguito alla recente separazione dalla moglie. Il dramma L'atroce delitto si è consumato nel tardo ...

Uccide il papà violento - Deborah torna libera. Il pm : «Ha agito per difendersi» Non più omicidio ma legittima difesa : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in libertà con un decreto della Procura di Tivoli: domenica scorsa la ragazza aveva colpito a morte il papà che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni. L’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di ...

"Papà non volevo Ucciderti - perdonami". Anni di botte e terrore - ma Deborah non si dà pace : “Gli ho detto che gli volevo bene, che non volevo morisse. Che avevo bisogno di lui perché nonostante tutto lo amavo. Era imperfetto, ma era pur sempre mio padre”. È questo il drammatico racconto che Deborah, 19 Anni, ha reso ai pubblici ministeri di Tivoli e ai carabinieri di Monterotondo. La ragazza è accusata di aver ucciso suo padre, Lorenzo Sciacquatori, 41 Anni, disoccupato e con precedenti, un uomo ...

Deborah Uccide papà violento : «Tutti sapevano - nessuno è mai intervenuto». Non coltellate ma un pugno all'orecchio : Era stato denunciato per maltrattamenti ma questo non era bastato a fermare l'inferno in famiglia fatto di minacce, insulte, violenze e botte, complice l'alcol: tutti sapevano, ma nessuno era...

"I bimbi dicono : 'papà abbiamo paura - ci vogliono Uccidere". La notte di Imer - "colpevole" di essere rom : Imer è un marito e un padre che cerca di incoraggiare sua moglie e i suoi 12 bambini spaventati. “Ci hanno minacciati, ci hanno detto ‘vi ammazziamo, zingari, vi buttiamo una bomba’”. Siamo di nuovo a Casal Bruciato, questa volta in via Satta, al civico 20. E l’offensiva contro i rom continua. “Quando siamo arrivati stamattina qui, all’alloggio che il comune di Roma ci ha dato - dice l’uomo ...