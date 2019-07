Transformers 3 film stasera in tv 2 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di martedì 2 luglio 2019)3 è ilin tv martedì 22019 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da diretto da Michael Bay ha come protagonisti Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:: dark of the moonUSCITO IL: 29 giugno 2011GENERE: Avventura, Azione, FantascienzaANNO: 2011REGIA: Michael Bay: Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand, John Turturro, Tyrese Gibson, Kevin Dunn, Ramon Rodriguez, Alan Tudyk, Josh Duhamel, Julie ...

POPCORNTVit : Il cast, la trama e qualche piccola curiosità su 'Transformers 3', film diretto da Michael Bay, con Shia LaBeouf e… - POPCORNTVit : 'Transformers 3', ecco qualche curiosità sul terzo capitolo della saga - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'TRANSFORMERS 3' martedì 2 luglio 2019) Segui su: La -