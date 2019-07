Simona Ventura | il figlio Niccolò mostra le cicatrici dell’aggressione un anno dopo

dilei

(Di martedì 2 luglio 2019) Unla terribile aggressione di cui è stato vittima,Bettarinilesu Instagram. Appena 12 mesi fa la vita deldicambiava per sempreche, al termine di una serata all’Old Fashion di Milano, veniva aggredito da un gruppo di ragazzi. Prima gli insulti, poi le botte infine le coltellate e la corsa in ospedale. Per fortuna ildi Super Simo e Bettarini non ha riportato lesioni gravi e, poche settimaneaver subito un’operazione al braccio, ha abbandonato il nosocomio. L’aggressione aha cambiato drasticamente non solo la sua esistenza, ma anche quella delle persone che aveva intorno.ha deciso di dedicarsi maggiormente ai figli e si è riavvicinata a Stefano Bettarini. Ha detto addio a Gerò Carraro ed è ripartita dal lavoro, accettando il trasferimento in Rai. Qualche meseha ...

