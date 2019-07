Secondo la scienza la sorella maggiore è la più intelligente

Polidattilia - la rara condizione di avere sei o più dita : Secondo la scienza è un vantaggio motorio : E’ una rara anomalia genetica la Polidattilia, e consiste nell’avere sei dita o più dita delle mani o dei piedi ma recenti studi affermano che può dare un vantaggio in termini motori. Un dito in più può infatti estendere significativamente le capacità di manipolazione, perché permetterebbe di eseguire movimenti con una sola mano in situazioni in cui normalmente con sole cinque dita si avrebbero bisogno di due. Queste capacità motorie ...

Ecco perché ti scappa sempre la pipì quando sei ansioso (Secondo la scienza) : By Julia RiesLaura, trentaduenne di New York, aveva impiegato mesi a pianificare e prepararsi per la sua prima esposizione come designer di moda. Avrebbe lanciato la collezione di fronte a potenziali compratori e proprietari di boutique – e voleva che ogni dettaglio fosse perfetto. Ma quando finalmente arrivò il grande giorno, ed il momento di presentare la sua linea, Laura si lasciò sopraffare dal nervosismo. “Era ...

Come preparare l'espresso perfetto Secondo la scienza : Il gusto equilibrio tra dolce, acido e amaro, una crema color nocciola fine e omogenea, l’aroma inconfondibile, una corposità rotonda e piena. preparare un espresso è relativamente facile, ma riuscire a ottenere un buon caffè, fatto a regola d’arte, non lo è per nulla. Lo sanno bene gli scienziati dell'Università dell'Oregon, che hanno studiato ogni singola variabile coinvolta nella preparazione dell’espresso e, sulla base delle misurazioni ...

Se hai una sorella chiacchierona sei fortunata : Secondo la scienza allontana il rischio di depressione : Avere una sorella chiacchierona, se fino a ieri poteva sembrare una seccatura, da oggi è una lieta notizia, parola di scienza. Lo ha scoperto Laura Padilla-Walker, ricercatrice e professoressa presso la Brigham Young University. La ricerca, da lei condotta su 395 famiglie con più di un figlio, e uno di essi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ha dimostrato che le sorelle, come i fratelli, svolgono un ruolo “educativo” parallelo a ...

55 anni : ecco l’età in cui siamo più ottimisti Secondo la scienza : Robert Anson HeinleinWinston Churchill Herm AlbrightAlbert EinsteinGianni RodariThomas Fuller John WoodenPeter UstinovTheodor FontaneJim MorrisonMark TwainAlbert EinsteinLa vita di tutti noi è segnata da continui alti e bassi. E questi su e giù si possono alternare anche in diversi settori. Per intenderci: troviamo l’amore della vita e perdiamo il lavoro. Una vita tutta in positivo, senza ombre, perde parzialmente di significato perché solo chi ...