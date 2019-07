MotoGp – Marquez con i piedi per terra | “Sachsenring? Dicono che sono favorito | ma lo

MotoGp - GP Germania 2019 : un Mondiale senza soste. Marc Marquez vuole la fuga prima delle vacanze : Nemmeno il tempo di rifiatare che il MotoMondiale 2019 è pronto per un nuovo appuntamento. Dall’Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perché il leader della classifica generale, Marc Marquez, sbarca sulla sua ...

MotoGp - GP Germania 2019 : un Mondiale senza soste. Marc Marquez vuole la fuga prima delle vacanze : Nemmeno il tempo di rifiatare che il MotoMondiale 2019 è pronto per un nuovo appuntamento. Dalla Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perchè il leader della classifica generale, Marc Marquez, sbarca sulla sua pista ...

VIDEO GP Olanda 2019 MotoGp : il sorpasso di Marc Marquez su Fabio Quartararo vale il secondo posto! : Uno dei sorpassi più belli della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP è stato quello con cui lo spagnolo Marc Marquez ha soffiato il secondo posto al transalpino Fabio Quartararo, il quale, nonostante un braccio dolorante, è riuscito a salire comunque il gradino più basso del podio. IL sorpasso DI Marquez SU Quartararo NELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : analisi della gara. Maverick Vinales - una liberazione. Ducati a picco e Mondiale in mano a Marquez : Il GP d’Olanda 2019 della MotoGP sarà ricordata come quella della rinascita di Maverick Viñales che dopo i numerosi episodi sfortunati in cui è stato coinvolto nella prima parte di questa stagione ritrova un successo che non arrivava dal GP d’Australia dell’anno scorso e lo fa in modo estremamente convincente, dimostrando di aver ritrovato estrema fiducia di guida nella sua Yamaha. Il ventiquattrenne di Figueres ha cominciato a ...

MotoGp – Marquez calcolatore ad Assen - Marc sincero : “ecco cosa ho pensato dopo che sono quasi caduto” : Marc Marquez si accontenta del secondo posto ad Assen: la sincerità dello spagnolo della Honda dopo il Gp d’Olanda Un secondo posto soddisfacente, oggi ad Assen, per Marc Marquez: dopo la prima partenza non dalla prima fila della stagione per lo spagnolo della Honda, il campione del mondo in carica non è riuscito a duellare con Vinales fino alla fine al Gp d’Olanda, dovendosi accontentare del secondo gradino del podio, alle ...

MotoGp - Vinales trionfa ad Assen : Marquez secondo domina il Mondiale - Quartararo sul podio davanti a Dovizioso : Fuori Valentino Rossi, ma la Yamaha fa festa ad Assen: lo spagnolo Maverick Vinales vince il Gp d'Olanda di MotoGp davanti al dominatore del Mondiale e campione in carica Marc Marquez su Honda. Terzo il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, mentre ai piedi del podio resta l'italiano Andre

MotoGp – Vinales trionfa ad Assen - ma Marquez è sempre più leader : la nuova classifica piloti : Marc Marquez aumenta il vantaggio su Dovizioso ad Assen: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Olanda Un ottimo Maverick Vinales ha conquistato oggi la vittoria al Gp d’Olanda: sul circuito di Assen lo spagnolo della Yamaha ha avuto la meglio dopo una bella lotta con Marc Marquez, che nei giri finali però nulla ha potuto per ottenere un altro successo. Vinales dunque porta a casa un bottino di 25 punti, ma Marquez aumenta ...

Marc Marquez MotoGp - GP Olanda 2019 : “E’ come una vittoria per me - il nostro vantaggio continua a crescere” : Marc Marquez non è riuscito a centrare la seconda vittoria consecutiva nel GP d’Olanda 2019 di MotoGP, dovendosi arrendere solo allo strapotere di Maverick Viñales che per tutto il weekend ha indossato il mantello da supereroe ritrovandosi velocissimo e non commettendo alcuna sbavatura. Per il Cabroncito alla fine però il secondo posto odierno diventa l’ennesimo risultato positivo in termini di classifica, una felicità espressa ...

MotoGp – Vinales trionfa ad Assen - Marquez gioca di strategia - sorride Quartararo : le parole dei piloti al parco chiuso : Maverick Vinales torna a vincere, Marquez si ‘accontenta’ del secondo posto giocando di strategia, Quartararo sorride per il terzo posto: le parole dei piloti al parco chiuso dopo Assen Yamaha grande protagonista nel Gp d’Olanda. Maverick Vinales chiude in prima posizione sul circuito di Assen, piazzandosi davanti a Marc Marquez e all’altra Yamaha di Fabio Quartararo. Per il pilota spagnolo si tratta della sesta ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : Marquez sfida le Yamaha - Ducati tenta la rincorsa : Terza pole position della stagione, seconda di fila: è un Fabio Quartararo d’eccellenza quello che si appresta a partire dalla prima casella nell’odierno GP d’Olanda 2019 di MotoGP. Il rookie della Yamaha Petronas ha comandato il plotone dei piloti nelle qualifiche disputate ieri, ritoccando il record della pista (1’32.017), e si candida come assoluto protagonista per la corsa di oggi, andando a caccia della sua prima ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Olanda 2019 : “Vicino ai primi - va bene così” : Marc Marquez si è dovuto accontentare del quarto posto sulla grigllia di partenza del GP d’Olanda 2019, lo spagnolo non è riuscito a esprimersi al meglio in qualifica e ha mancato la prima fila per la prima volta in stagione. L’alfiere della Honda si ritiene comunque soddisfatto del risultato e dà l’appuntamento a domani visto che potrà sfoggiare un buon passo gara come ha dichiarato al termine delle qualifiche. Di seguito il ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : grande spettacolo Quartararo-Viñales - Marquez e le Ducati rincorrono : Si sono chiuse da poche ora le emozionantissime qualifiche del GP d’Olanda della MotoGP, con Fabio Quartararo che è riuscito a vincere la serrata battaglia con Maverick Viñales e a conquistare la seconda pole position di fila con lo strepitoso tempo di 1:32.017 che vale anche come nuovo record della pista di Assen. I due piloti della Yamaha erano i più attesi dopo essersi scambiati la prima posizione in tutte le sessioni di prove libere e ...

MotoGp - Marquez per nulla sorpreso : “sapevo che la qualifica sarebbe stata dura - ma non molliamo” : Quarto posto per lo spagnolo sulla griglia di partenza del Gp d’Olanda, un risultato che comunque non lo preoccupa Per la prima volta quest’anno Marc Marquez non partirà in prima fila, lo spagnolo infatti ha chiuso al quarto posto le qualifiche del Gp di Assen, palesando una certa difficoltà nel tenere a bada la sua Honda. AFP/LaPresse Un risultato che tuttavia non preoccupa il campione del mondo: “sono contento del ritmo ...

Marc Marquez MotoGp - GP Olanda 2019 : “Non sono in prima fila - fatico sul giro secco ma sul passo gara…” : Marc Marquez si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica generale scatterà dalla seconda fila per la prima volta in stagione visto che fino a oggi era sempre stato in top 3 in qualifica, il pilota della Honda comunque non fa drammi e si dimostra come sempre ottimista ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon lavoro, parto ...